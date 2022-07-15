新北1年回收35公噸玩具 號召小小醫生修復再送偏鄉

新北社會局和台灣玩具圖書館協會合作成立玩具銀行，去年回收約35公噸玩具，其中有2公噸的玩具損壞。社會局坦言，雖然有召募玩具醫生志工，但是維修的速度總追不上，因此今年開辦了「玩具醫學院」系列課程，號召小朋友們一起修復，再將修復好的玩具提供給偏區及弱勢的學童。

社會局表示，玩具夏令營從7月14日起一連三天，由資深玩具醫生一哥和馬大擔任講師，帶領小朋友從拆解、組合到創作，一步步體驗實作。兩位玩具醫生說，透過修復，孩子不僅可以學習，還可以培養愛物惜物的觀念。

新北市長侯友宜今天出席活動，跟參與夏令營的小小醫生一起拆解、修理玩具。侯友宜說，小時候在嘉義鄉下的玩具都是自己動手做，竹筷子、鐵罐器、木桶框鐵線圈，都可以拿來做玩具，但現在玩具複雜多了，弄了半天，還需要靠小朋友QQ和浩浩幫忙。

參與活動的小朋友們七手八腳利用舊零件完成「畫畫機器人」新創品，裝上電池後，讓機器人在大畫紙上旋轉舞出一幅抽象畫，小朋友直接當PK競賽，各自為手作的機器人加油。

社會局長張錦麗表示，玩具銀行串聯各社福據點，透過玩具行動車和玩具愛分享，一年可服務高達10萬人次，二手玩具也可以創造新生命，讓老少共玩，甚至啟發有發展遲緩的孩童。