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曾力挺柯文哲連任 黃郁芬在議會向台北市民道歉

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
面對網友紛紛跳出來為曾經支持過柯文哲道歉，台北市長柯文哲要大家別擔心，自己從頭到尾都沒有變過。記者鍾維軒／攝影
面對網友紛紛跳出來為曾經支持過柯文哲道歉，台北市長柯文哲要大家別擔心，自己從頭到尾都沒有變過。記者鍾維軒／攝影

近日不少網友發起「曾支持柯文哲而道歉」活動，認為他8年來改變很多。北市議員黃郁芬今質詢時，一一細數柯對各項議題的態度差異，也公開向市民道歉，因為2018年也支持過柯連任。台北市長柯文哲說「不用擔心啦」，投到尾都沒變過，要大家別緊張。

黃郁芬表示，這幾天網路上非常多2014年和2018年曾經公開表態支持柯文哲的人，跳出來為曾經識人不明、挺錯人道歉；黃還點出相當多柯文哲改變的地方，最後直接在質詢時，向台北市民道歉，說自己曾經公開支持柯文哲連任。

黃還細數8項議題柯文哲前後態度不同，批評他是雙重標準，包括社宅從8年5萬變成「社宅再蓋會債留子孫」；大巨蛋護樹變成替業者解套放水；到社子島夜宿聽住戶心聲變成「碾過去」；說沒黨籍卻成立民眾黨；i Voting首長除了勞動局前局長賴香玲外就無下文；黃珊珊、陳信瑜公私不分利用職權拉票。

黃郁芬還提到，柯面對議會質詢時，不斷說共機擾台的定亦不明確，為了舉辦雙城論壇，要求去討論干擾、擾台的定義，但台北市議會上會期政黨協商，曾決議如果共機擾台，北市府辦雙城，不得動支近新台幣140萬元預算，如今卻要舉辦雙城論壇，公然藐視議會，只要面對質疑就辯稱那是第一任的承諾，或是修改目標、推給中央和雙重標準，不願面對自己改變得事實。

柯文哲回應「他們不用擔心啦，其實柯文哲從頭到尾都沒有變，不要緊張，只是說做為執政者我們要務實的解決問題」。柯文哲舉例，有議員就質疑過去萬安演習都只做表面，但真的有做戰爭準備嗎？所以北市府特別去修繕士林某處的臨時市政府，「那要花好幾千萬整修」。

柯文哲 台北市長 黃郁芬

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