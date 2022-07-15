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雙城論壇下周登場太倉促？ 柯文哲：該做的事做一做

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市長柯文哲到議會備詢。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲到議會備詢。記者徐偉真／攝影

媒體報導，台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇將提前到19日以視訊方式舉辦。柯文哲今天說，沒有所謂的提早或延後，就是把該做的事做一做，平常心應付，過去也都是7月舉行，屆時一定網路直播全程公開透明，不會黑箱。

媒體報導，台北和上海的雙城論壇將提前到19日以視訊方式舉辦，議程僅半天，規模是歷年最小。柯文哲今天到議會備詢，議員張斯綱詢問雙城論壇相關規劃，質疑19日舉辦時間過於倉促，好像是為辦而辦。

柯文哲說，5月的疫情把一切都打亂，所以沒有所謂提早開還是晚點開，他的想法就是該做的事做一做，平常心應付，他認為兩岸之間還是要務實，過去雙城論壇除了他2018年因為競選連任而改時間之外，其他時間都是7月開，就是一個routine（常規）。

柯文哲說，雙城論壇就是保留有一個溝通的形式，兩岸間已經走到這麼僵，能維持就已經不錯了，至於舉辦時間大家等宣布時就知道了，屆時一定網路直播，公開透明，沒有什麼黑箱。

民進黨台北市長參選人陳時中辭去衛福部長一職投入選舉，張斯綱問指揮官辭職，那指揮中心還要一級開設嗎？柯文哲說，疫情很難預測，日本、南韓的疫情又在上升，所以保持專案小組是必要的，他看到英國、德國等國的疫情都快速上升，不過才剛上升，還要再看兩周，也要看死亡人數有無上升。

柯文哲說，指揮中心還是要在，他比較在意的是誰接指揮官，這比較重要，至於新冠肺炎是否還要列在第五類法定傳染病中，這要看中央政策，不過現在死亡人數還是一天100人上下，他認為不要輕敵，像北市府的作戰中心都還留著，指揮架構也還在，只是開會次數變少，現在在擬萬一疫情重來的啟動機制。

行政院長蘇貞昌昨天稱讚陳時中很辛苦，有時國人在下午2點正好睡午覺時，陳時中卻親自主持指揮中心記者會達581場，張斯綱問柯文哲怎麼看這樣的讚美？柯文哲說，「大概他自己在睡午覺，自己睡午覺，就以為全天下都在睡午覺」，張斯綱追問柯文哲口中的「他」是指蘇貞昌嗎？柯文哲沒有回答，只說「說的人在睡午覺」，隨即又說「唉算了，不想批評他們」。

柯文哲 疫情 雙城論壇

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