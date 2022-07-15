民眾黨台中參選人為蔡炳坤祈禱 蔡壁如：病況穩定中

台灣民眾黨「全台大眾走」今天在台中，全體參選人為腦出血經搶救昏迷的台北市副市長蔡炳坤祈禱，期早日康復。台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如表示，中部原是蔡炳坤的輔選區，現在由她與立委邱臣遠接手，只要參選人有需要，只要能選上，他們住在台中也行！

台北市副市長蔡炳坤11日晚間陪台北市長柯文哲出席餐敘時，出現腦出血中風症狀，緊急送醫搶救，目前轉至加護病房觀察中。蔡炳坤曾任台中市副市長、台中一中校長，不少台中市民非常關切他的現況。

蔡壁如被媒體問到時，她說，這涉及病人隱私，但一般出血性中風患者，術後這個禮拜是很關鍵的時刻，全體參選人今在現場都為他禱告，目前只可以形容「穩定中。」

蔡炳坤在年底選舉，負責中部區域輔選重責，突發狀況，後續布局是否有變？民眾黨市黨部主委郭達鴻說，蔡炳坤之前每個月到台中兩趟，提供他在台中的人脈協助。現在突然病倒，輔選責任則由蔡壁如與邱臣遠扛下。

蔡壁如說，只要參選人認為他們來輔選有利，「只要能當選」即使要她天天往返台北台中，甚至住在台中都行。