北藝開幕劇場卻還沒驗收 北市議員批：舞台機械故障誰負責

台北表演藝術中心今年3月試營運至今，被觀眾投訴多數座椅都已破損，北市議員鍾佩玲下午在議會質詢柯文哲，認為北藝是急就章，匆促開幕，且北藝部分劇場還沒驗收，包括舞台的升降和載重，開始正式營運時若發生故障，來賓看了一肚子氣，誰來負責？對此，柯文哲表示，正式演出前會弄好，會有專屬的試營運小組，應該可以解決。

柯文哲說，北藝沒有匆促開幕，他還故意把開幕時間拉很長。但鍾佩玲說，北藝是國際知名建築，開幕試營運應該是開心的事，結果試營運完，沒有人說北藝讚，卻有網友指出有八大缺失，評為劇場體驗最爛的一次，隔天新聞也是負評，市長要不要向市民說聲不好意思？

柯文哲，北藝開幕，他刻意接很長，有成立類似緊急應變小組，至於負評，柯說，如果很多人講，當然有問題，但一個人講也會注意。至於北藝還沒完成驗收就開幕，柯文哲說，他知道，所以之前是試營運。

鍾佩玲說，她替北藝的執行長抱屈，執行長是行政法人，沒負責興建發包驗收，但市府卻移交充滿問題的北藝給他，什麼事都要執行長出來回答。文化局長蔡宗雄指出，現在只剩下劇場沒有驗收。

不過，鍾佩玲說，沒有完成的都是舞台機械，有三個大場，包括升降和載重的機械。柯文哲說，這一定會有計畫，正式演出前會弄好，會有專屬的試營運小組，應該可以解決。

鍾佩玲表示，驗收從初驗的去年12月20日，到今年2月25日複查，經過兩、三個月還是有缺失，3月11日開始試營運，5月11日試營運結束，有時間給廠商改善，但是不是給廠商改善的時間不夠？且北市府不只北藝，還有大龍市場也是急著移交，以及一果的中繼市場也是，急著要攤商進駐，急就章的結果，犧牲的是攤商和住戶權益，這次是觀眾權益。蔡宗雄表示，目前只有劇場標，要做確認，至於座椅破損部分，會在8月的第一周，改善完成。