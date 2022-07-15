北市府將再推熊好券振興 金額還在算

台北市政府預計下周提出振興方案，議員關切今年是否有熊好券，台北市政府秘書長陳志銘今天說，會有熊好券，金額目前還在算，看有多少預算可以籌出來。

台北市長柯文哲今天到議會備詢，議員徐立信關切疫後振興計畫。

陳志銘說，目前振興規畫七大面向，包括產業振興、商圈振興和交通運輸振興等，其中也包括熊好券，振興兩大方向第一是對店家的協助跟輔導，第二是民眾是最主要的消費者，希望刺激民眾消費。

徐立信追問是否會發放熊好券，陳志銘說「會」，至於金額還在算，看有多少預算可以籌出，這涉及追加預算。

徐立信說，就他了解商圈的補助已經差不多用完了。陳志銘說，去年有編列今年現有預算，另有一部分要透過追加預算，相關資源還在整理，現有預算也會盤點出來，不會都用追加預算，商業處有規畫大型活動。

徐立信說，包括重慶南書街、北門相機街等五大商圈今年10月要配合城隍廟辦活動，但經費不足，希望在後疫情時代強化對商圈的振興，把活動辦起來振興商圈。

產業發展局長林崇傑說，商業處今年比去年增編很多預算，考量疫情後有很多活動，還有之前4、5、6月因為疫情延後辦理的活動，特別是商圈活動有比去年增編很多預算，若商圈有想增加的活動，可以討論看如何在既有統籌規劃下辦理。

柯文哲說，可以合作當然盡量合作，鼓勵商圈若有計畫可以盡早交出，大家一起討論，他認為要公私協力一起合作。