金山萬里彩繪拖鞋DIY 阿公阿嬤好樂：我的拖鞋變彩色

新北市金山、萬里區公所今天起，舉辦第3屆DIY彩繪拖鞋活動，一連五梯次辦理，每梯次50人，阿公、阿嬤帶著孫子一起做，大家玩得不亦樂乎，開心說「我的拖鞋變彩色」。

金山區長廖武輝表示，很開心能有機會再次和龍峰開發有限公司合作，為大家的防疫生活創造小確幸，感謝財團法人新北市金山慈音寺連續2年慷慨贊助相關經費。今年民眾報名十分踴躍，除各場次名額皆額滿外，更有不少民眾願意等待候補名額，展現對於活動的大力支持與喜愛。

萬里區長粘雪琴表示，連續2年的彩繪拖鞋活動都受到區民們的熱情響應。另因金山及萬里地區多以老年人口居多，讓長輩優先報名，是希望長輩們多多踏出家門，提升其身體活動及社交互動，達到活躍老化的效果。

許姓阿嬤說，她是第2次參加彩繪拖鞋活動，很有意義又有趣，讓她可以和老朋友出來走走聊聊天，凝聚情誼，還可以分享創意來上色。