辦雙城論壇仍共機擾台？ 柯文哲：為什麼不打下來

台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇提前在19日以視訊方式舉辦，柯文哲下午赴議會備詢，議員江志銘質詢舉辦時間？但柯文哲卻說還沒舉辦前無法確定，雙方還沒有宣布就是變數。

對於被問到共機仍持續擾台卻還辦雙城論壇，柯文哲說，共機擾台為什麼不打下來？「這是總統職責、還是我的職責？」

雙城論壇今年輪台北主辦，但台北市議會上會期政黨協商，曾決議如果共機擾台，北市府辦雙城，不得動支近新台幣140萬元預算。江志銘質疑，柯文哲為什麼這麼急、這麼突然，鐵了心要和市議會對幹、突襲議會。

柯文哲說，這是很複雜的問題，雙城是雙城，不是單城，不是一邊決定，要兩邊商量，還沒舉辦前，誰會確定會舉辦？只要雙方沒有宣布就是變數。至於誰先宣布？柯文哲說，一定是同時宣布，雙城不是單城，是雙邊協議。

江志銘說，現在是雙方協商宣布時機？且昨天梁文傑質詢時，柯文哲回答共機擾台定義不清？「誰要聽你放屁、鬼扯，現在連舉辦時間也講得支支吾吾，為了辦雙城論壇，可以出賣台灣找藉口掩護，共機不是軍機？是海鳥嗎？」

柯文哲說，要辦也是視訊，要協商，看什麼時候宣布，至於共機擾台，「為什麼不打下來」、「這是總統職責、還是我的職責？」 至於議會的決議，他尊重議會，但當時協議要寫清楚。

江志銘追問，難道國軍冒生命危險，空軍升空攔截任務都是玩假的？面對武力威脅，大陸禁止鳳梨、石斑魚進口，柯文哲有發聲嗎？ 柯文哲說，「玩就玩真一點」，對岸這麼可惡，就應該宣布停止兩岸經貿。

對於議會的決議，柯文哲說，「我談的是國家大事」，兩岸關係密切，還是要務實面對問題。江志銘另指柯文哲沒有替農漁業發聲，主張興建金廈大橋，柯文哲也說，這是民進黨的政見，民進黨雙標，這樣不行。至於沒有譴責禁鳳梨等產品，柯文哲說，要辦就一定會講。