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北市土石流潛勢溪流共50條 10條溪流範圍仍有住戶

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
大地處前往士林區溪山里，舉行土石流自主防災社區兵推工作坊。圖／北市大地處提供
大地處前往士林區溪山里，舉行土石流自主防災社區兵推工作坊。圖／北市大地處提供

根據農委會統計，台北市內有土石流潛勢的溪流共有50條，其中10條溪流影響範圍內都還有住戶。北市大地工程處表示，市府在汛期前完成了所有土石流潛勢溪流與相關設施巡勘、列管沉砂池清淤，並逐戶拜訪宣導防災觀念，強化自主防災能力。

行政院農業委員會今年公告資料，全台灣土石流潛勢溪流共有1729條，台北市土石流潛勢溪流共有50條，其中10條土石流潛勢溪流影響範圍內仍有住戶。北市大地處說，每年汛期間均逐月更新彙整住戶資料，以利平時防災宣導及整備之用。

大地處說，今年度已於汛期前完成各土石流潛勢溪流現地防災整備工作，包括台北市內的50條土石流潛勢溪流與相關設施巡勘、50處列管沉砂池清淤、住戶逐戶拜訪宣導及自主防災社區宣導等工作。

土石流防治科科長朱信安表示，雖然COVID-19疫情持續近三年，市府因應疫情，除執行期間盡量辦理於戶外空闊空間並配戴口罩外，人數的管控、酒精消毒、體溫量測、填報疫情調查表等致力做到完善，也採電話、簡訊、問卷調查、投遞防災文宣品及視訊會議等多元方式執行防災宣導及整備工作，並請各里辦公處協助配合社區宣導，達到強化保全住戶防災應變能力之目的。

另外，為推動中央「自主防災社區2.0推動計畫」，大地處今年在大屯里、溪山里、泰和里、及港華里等4個里辦公處的配合下，於汛期前順利辦理完成4場土石流自主防災社區宣導說明會及兵推工作坊。

大地處說，計畫內容由專業講師講授土石流自主防災理念、執行方式、認識致災因子並進行疏散避難兵棋推演，除維持原有之防災演練、宣導的核心任務之外，讓里民有土石流自主防災專業知能，建立公部門與社區間減災整備與應變復原合作關係，以增進土石流災害防救體制與作業效能，落實土石流防災整備及宣導工作。

北市大地工程處辦理北投區大屯里土石流自主防災社區宣導說明會。圖／北市大地處提供
北市大地工程處辦理北投區大屯里土石流自主防災社區宣導說明會。圖／北市大地處提供

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