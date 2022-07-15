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雙城論壇19日下周二視訊舉辦 僅半天、規模歷年最小

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇19日以視訊方式舉辦，今年由台北市政府主辦。本報資料照片
台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇19日以視訊方式舉辦，今年由台北市政府主辦。本報資料照片

台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇提前在19日以視訊方式舉辦，議程僅半天，規模歷年最小。今年主辦方為台北市政府，地點仍選在晶華酒店，雙方各發表一場永續環境保護演講、簽3項MOU後閉幕。

雙城論壇自2010年首屆舉辦以來，至去年已長達12年不中斷，持續互動交流，去年雙城論壇由上海方主辦，受疫情影響舉辦的時程延到年底，以視訊進行，僅有首長對話、演講，取消了「分論壇」。

去年上海方主持開場，上海市長龔正開幕致詞，今年台北部分，柯文哲也會致詞，並由台北市副市長彭振聲闡述市府淨零碳排作為與願景發表演講。演講後比照往年簽3項MOU，包含智慧交通、循環經濟及體育發展。北市府發言人陳智菡表示，相關進一步規畫，市府將以新聞稿方式公布。

雙城論壇今年輪台北主辦，但台北市議會上會期政黨協商，曾決議如果共機擾台，北市府辦雙城，不得動支近新台幣140萬元預算。因近期共機持續擾台，台北市長柯文哲昨天回答議員梁文傑質詢，認為共機擾台定義為何？應由陸委會解釋。

雙城論壇 柯文哲

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