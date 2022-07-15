新北公布7大常見汙染樣態 最重罰4800元

新北市環保局今公布新北市110年至今前7大環境衛生汙染樣態，分別為任意棄置垃圾及家具、亂丟煙蒂、違規張貼或掛設廣告物於公共設施、寵物便溺未清、屋外堆置雜物、亂吐檳榔渣及汙染路面或牆壁，新北市將依法加重7項常見汙染案罰鍰3至4倍，最重罰4800元遏止違規行為。

環保局統計，民眾汙染環境衛生違反廢棄物清理法規定之案件，110年共告發1萬3519件、111年上半年已告發4920件，其中案件數量最多的是任意棄置垃圾及家具及亂丟煙蒂，新北市環保局依環保署「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，加重這7項常見環境衛生汙染案件罰鍰提高3至4倍罰鍰，期杜絕環境汙染。

在加重處分的行為中，任意棄置垃圾及家具、亂丟煙蒂及違規張貼廣告物於公共設施罰鍰皆提高至3600元，亂丟煙蒂行為也會造成環境嚴重汙染，且煙蒂如被丟入水溝，除清理困難也會增加淹水風險；違規張貼或掛設廣告物於公共設施嚴重影響市容，可能影響行人與行車動線，亦列入加重處分之汙染樣態。

寵物便溺未清也是經常被檢舉的類型，飼主如未即時清理便溺，會面臨3000元加重罰鍰。針對屋外堆置雜物占用公共區域者，罰鍰提高至2400元；亂吐檳榔渣同樣加重罰鍰處分至2400元外，還須額外接受4小時戒檳班講習。