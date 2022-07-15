從癱瘓到自由行走 浪犬笑開心志工都融化了

新北市板橋動物之家，今年初一隻癱瘓混種犬入所，因身上有圓型圖案取名圓圓，但因圓圓癱瘓無法行走鬱鬱寡歡，看到人警戒心也相當強，但動保員仍細心照料，竟奇蹟似的可恢復行走，圓圓對於自己恢復行動也相當開心，每天笑著黏著志工不放，讓志工心都暖暖的被融化。

混種犬圓圓在今年初來到板橋動物之家，兩條後腿在流浪期間受傷導致須截肢，經新北市動保處獸醫師及動保員悉心照護，在半年期間內奇蹟似地從癱瘓狀態復健到可自行行走，圓圓展現努力不懈生命力，目前在動物之家等待有緣人來認養，期望能早日獲得家人與愛的溫暖。

圓圓最初呈現後攤無法行走狀態，動物之家為牠準備專屬輪椅輔助步行，在志工陪伴練習過後，現在已經能不依靠輪椅，使用自己完好前腳及較長的左後腳支撐前進，可以不借助外力自行上下台階，雖然走起路來仍緩慢且需時常休息，但與人互動時可愛撒嬌模樣與年初來到動物之家無精打采、沒有活力時相比判若兩犬，圓圓努力突破身體缺陷一步一步向前進，勵志故事也振奮所有照顧過牠的動保員與志工。

動保處表示，圓圓名字來由是牠背上有個黃色圓形圖案，雖然曾經流浪受傷過，但是隻性情溫和個性穩定成犬，與人第一次見面也不怕生，平時最喜歡給人撫摸順毛，散步累了便趴下休息或是在地上打滾，翻出肚子來跟人撒嬌討摸，希望個性這麼優質的大男生可以找到家人愛牠。