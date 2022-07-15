企業、議員捐贈穿載式空氣清淨機給醫護 替蔡炳坤祈福

台北市議員應曉薇，上午與企業界捐贈500台二代穿載式空氣清淨機給北市醫護人員。應曉薇表示，原本副市長蔡炳坤要出席，因病缺席，但「坤爸」曾特別提醒她，千萬不能辜負捐贈人，要盡快轉送醫護人員讓他們在高風險環境中增加安全防護，守護全民健康挺過疫情。

上午捐贈儀式，包括北市聯醫總院長璩大成、新店慈濟醫院黃思誠副院長、台大醫院、台北榮總、三總代表都到場。

應曉薇說，捐贈的二代穿載式空氣清淨機，因製造精密生產不易，全國缺貨中，企業界於2個月前即緊急採購500台，因數量有限先行趕工送給雙北五大醫院。

應曉薇指出，這次捐贈捐出市價近500萬ible Airvida M2空氣清淨機是台灣製造，通過國家級實驗室「冠狀病毒去除測試」，連續三年榮獲國內最高生醫獎「國家生技醫療品質獎SNQ-防疫產品第一名」，今年還獲得德國創新大獎肯定。

應曉薇說，蔡副市長非常重視這場捐贈，幾天前曾特別提醒一定要當面謝謝企業朋友。捐贈儀式中，各醫院、企業都表示，期盼蔡炳坤副市長早日康復。

應曉薇指出，這群熱愛公益的企業，包括出類開發張愛蘭，結合友座建設、開晟建設、富鉅鼎建設、利基成建設、陳廷杰建築師、盛隆國際工程、連同ible Technology Inc.，3個月來陸續捐贈新北市與北市醫療院所近千萬價值的穿戴式空氣清淨機。