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林佳龍選辦批爭功諉過 再揭侯友宜瘡疤

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民進黨新北市黨部主委何博文(左)及林佳龍選辦發言人李坤城(右)今天上午召開記者會。記者李定宇／攝影
民進黨新北市黨部主委何博文(左)及林佳龍選辦發言人李坤城(右)今天上午召開記者會。記者李定宇／攝影

交通部前部長林佳龍表態參選新北市長後不斷拋出議題猛攻新北市長侯友宜，今上午林佳龍選辦延續林口交流道到底誰的功勞及恩恩案仍有諸多疑點，批侯爭功諉過，再提侯執政期間金山小編及衛生局女員工之死，要求侯出面道歉。新北市府發言人則說，為選舉羅列多項攻擊議題， 呼籲不要只會潑髒水抹黑所有人的努力，來混淆視聽。

民進黨新北市黨部主委何博文及林佳龍選辦發言人李坤城今天上午召開記者會，會中並拿出侯友宜、林佳龍、新北議員蔡淑君過去曾經發出的臉書內容，表示侯友宜與蔡淑君都曾經感謝過林佳龍的協助，才使林口交流道增設南出北入匝道。

另外，針對恩恩案指揮中心提出3大疑點，包括消防局找不到衛生局、兩單位無專線、仍不知中和衛生所值勤人數， 之後又說不需衛生局同意消防局可直接派車，質疑衛生局將責任丟給119基層，認為新北市府說法前後不一，侯友宜到現在也不道歉，批評林口交流道爭功、恩恩案諉過。

選辦並提起侯友宜任內曾經發生的金山小編過勞死、衛生局女員工遭職場霸凌輕生，認為侯友宜身為市長，但處理這些議題完全失去人的感覺。表示恩恩案讓侯友宜直攻總統大位夢碎，要求侯友宜競選連任需承諾將市長做好做滿，別將新北當總統部分票倉。

新北市府發言人張愛晶表示，身為公僕為的都是人民未來會更好、新北市更國際化，以北台灣中心的角色帶動大台北的發展；感謝所有曾經參與過的人，船過水當然有痕，但不能說某人就是划船的人。

對於林佳龍選辦為了選舉羅列多項攻擊議題， 呼籲不要只會潑髒水抹黑所有人的努力，來混淆視聽。新北市民需要的不是選舉操作， 趕快把市政建設做好，才是市民朋友最大的期待。

民進黨新北市黨部主委何博文及林佳龍選辦發言人李坤城今天上午召開記者會，會中並拿出侯友宜、林佳龍、新北議員蔡淑君過去曾經發出的臉書內容，表示侯友宜與蔡淑君都曾經感謝過林佳龍的協助，才使林口交流道增設南出北入匝道。記者李定宇／攝影
民進黨新北市黨部主委何博文及林佳龍選辦發言人李坤城今天上午召開記者會，會中並拿出侯友宜、林佳龍、新北議員蔡淑君過去曾經發出的臉書內容，表示侯友宜與蔡淑君都曾經感謝過林佳龍的協助，才使林口交流道增設南出北入匝道。記者李定宇／攝影

新北市長 衛生局 侯友宜

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