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客運站牌在路中狹小分隔島 民眾：過馬路和等車很危險

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
客運站牌在路中狹小分隔島，民眾：過馬路和等車很危險。圖／市議員楊秀玉提供
客運站牌在路中狹小分隔島，民眾：過馬路和等車很危險。圖／市議員楊秀玉提供

基隆市百一街為雙向車道，與平行的新台五線中間有一處分隔島區隔，分隔島上設置一處往汐止方向的客運公車站牌，分隔島十分窄小，乘客過馬路及站路中央等車，險象環生，民眾盼早日改善。經會勘將先移至有人行穿越道的分隔島，長期再請立委協調公路總局解決。

民眾說，百一街這處公車站牌，受限附近無合適騎樓及空地，就直接設在分隔島上，很多民眾要去汐止方向的客運在此搭乘，但分隔島十分窄小，長期以來引起民眾怨言。

客運站牌位在百一街、福三街口，通勤族個個怨聲載道，李姓民眾說，百一街是雙向道，車子來來往往很快，她們得走過百一街才能到分隔島，等從新台五線來的客運公車，分隔島只有2、30公分，腳站上去就沒位置了，上班可說要冒著生命危險等車。

市府相關單位會同多名議員昨前往會勘，議員楊秀玉表示，當務之急應要先解決安全的問題，把客運公車站牌往前移到有人行穿越道的地方，市府交通處再設置提醒行人警示標誌。長期需要取得土地設候車亭及增設號誌感應軟體等解決。

市議員張耿輝說，因為涉及公路總局及監理站的問題，希望在公路總局的土地範圍能釋出設置人行步道空間及智慧公車候車亭。

議長蔡旺璉秘書張瀚哲則說，現有等車空間就在分隔島上，太窄小，等於站在車道中間，十分危險，要改善安全的問題。

議員參選人林坤明建議，可以先裝設行人穿越燈號顯示，當公車進站時感應後，行人穿越燈號亮起，讓車輛停等，好讓行人安人到達分隔島才會比較安全。

經過會勘，市府等相關單位同意先把客運站牌移到前方人行穿越道的分隔島上，增加乘客過馬路的安全性。至於如何擴建人行道及設置完整安全公車亭，將請立委協調公路總局來解決。

客運站牌在路中狹小分隔島，民眾：過馬路和等車很危險。圖／市議員楊秀玉提供
客運站牌在路中狹小分隔島，民眾：過馬路和等車很危險。圖／市議員楊秀玉提供
客運站牌在路中狹小分隔島，民眾：過馬路和等車很危險。圖／市議員楊秀玉提供
客運站牌在路中狹小分隔島，民眾：過馬路和等車很危險。圖／市議員楊秀玉提供

公車 人行道 車道 通勤族

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