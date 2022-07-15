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北市7月25日萬安演習 首次實行車輛人員需下車避難

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市萬安演習將首度實施行駛車輛人員需下車避難。記者楊正海/攝影
北市萬安演習將首度實施行駛車輛人員需下車避難。記者楊正海/攝影

萬安45號演習將於7月25日下午1時30分至2時止在北部地區新竹以北至宜蘭舉行，北市也將首度實施全市區里、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，行駛中車輛人員需下車避難。

市府表示，為了讓市民朋友充分瞭解遇空襲時，要如何躲？躲那裡？躲得安全，除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，今年萬安演習不同於過去演習的地方，在於演習當日空襲警報發放後，將實施行駛中的車輛靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上。

至於室內人員聽到警報聲響，也請勿驚慌，應緊閉門窗(簾) 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

市府表示，演習期間，如果民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用民防法第25條規定，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰款，請民眾務必配合，共同遵守民防法相關規定，以免受罰。

北市府表示，此次演習也設計境內關鍵基礎設施遭致空攻受損、波及民房家屋，影響民生運作，磨練警、消、醫護人員災害救援、傷患救護及收容安置應變作為，以降低真實空襲時的傷亡。

另外，市民可盡早在手機下載安裝「北市警政APP」，即時查詢最近的防空避難處所位置，熟悉空襲防護要領，機警應變，確保市民生命財產安全。

萬安演習 空襲 北市

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