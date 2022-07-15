柯文哲末屆雙城論壇19日舉辦 規模最小僅半天

北市府官員說，台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇提前在19日以視訊方式舉辦，議程僅半天，雙方各發表一場永續環境保護演講、簽3項MOU（瞭解備忘錄）後閉幕，規模歷年最小。

台北市政府官員告訴中央社記者，當天議程除上海方面有演講，台北部分由台北市副市長彭振聲闡述市府淨零碳排作為與願景，演講後比照往年簽3項MOU，包含智慧交通、循環經濟及體育發展。

北市府官員說，這次台北上海城市論壇規劃明顯較過去簡略，邀請出席貴賓預期比去年少，議程僅一個上午，核心理念仍是保持兩岸對話管道。

北市府發言人陳智菡表示，相關規劃將在適當時間公布。

雙城論壇2010年在前台北市長郝龍斌任內開始，每年由台北、上海輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年起改視訊辦理，逐漸縮減規模。

雙城論壇今年輪台北主辦，但台北市議會曾決議，如果中國人民解放軍機、艦在論壇舉辦前持續擾台，北市府不得動支近新台幣140萬元預算。

相關人士說，北市府原預計8月辦雙城論壇，相關局處人員也依這期程準備，但台北市副市長蔡炳坤突然病倒，原由蔡炳坤負責業務改由副市長黃珊珊、彭振聲及秘書長陳志銘等承擔，為避免影響8月台北城市博覽會等，緊急決定以縮小規模方式讓論壇提前到19日登場。