簡舒培控2人名片違法掛名黃珊珊 柯文哲允調查

北市議員簡舒培今天表示，副市長黃珊珊辦公室有16人申請印名片，但有劉嘉琪、林冠年2人沒在名單內卻也掛名黃珊珊辦公室，尤其林冠年還要選舉。市長柯文哲允調查。

台北市長柯文哲任內最後一次赴北市議會施政報告。民進黨北市議員簡舒培質詢時表示，之前任職北市府的林冠年要為柯文哲創建的台灣民眾黨參選竹北市長，但林冠年先前職務掛在都更中心、業務支援都發局，對外卻又代表副市長黃珊珊辦公室。

簡舒培質疑，林冠年工作地點不在都更中心、幾乎都在出外勤，又不用打卡，名片上還印有「黃珊珊副市長辦公室」等字樣，且離職時間就在被提名參選幾天後，如此作為是否合理、有沒有寄生或濫用的問題，民眾自有公評。

柯文哲表示，很少見到林冠年這個人、也不太熟悉他的職等，名片一事他也不知道。

都市發展局長黃一平表示，都更中心因為要轉型成住宅及都市更新中心，林冠年有表達不想續任，因此都發局6月20日就通報勞動局會有人自願離職；而林冠年的出勤紀錄則用App管理。

對於林冠年名片上有黃珊珊頭銜一事，黃珊珊表示，的確有跟都發局借調他支援專案，也因為需要請林冠年代表辦公室開一些協調會，才由辦公室自己印製名片。

簡舒培出示新聞截圖指出，曾被疑為黃珊珊拉票的勞動局長陳信瑜，其機要秘書劉嘉琪為黃珊珊的好朋友，且劉嘉琪也有印製黃珊珊頭銜的名片，質疑到底有多少黃珊珊的選舉人馬安插在北市府。

簡舒培並說，2019年至今，黃珊珊辦公室共16人申請印名片，但林冠年及劉嘉琪都不在名單上，不符北市府印製名片規範，要求調查是否有偽造文書、偽造公務人力等情事。

黃珊珊回「我們有授權，沒有偽造文書的問題」，柯文哲則允諾回去調查。