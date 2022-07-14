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北市18日起調整校園場地開放及校外教學規定

中央社／ 台北14日電

北市校園場地因COVID-19疫情限制開放已久，隨著疫情趨緩，教育局今天宣布，各級學校室內外場地將自18日至31日全面開放，但仍禁止飲食，且租借場地須提送防疫應變計畫。

根據台北市目前校園場地租借指引，國小校園室外場地僅週末開放，室內場地則不開放；國高中職校園室外場地開放，室內場地僅週末開放。

教育局今天發布新聞稿表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、校園疫苗覆蓋率提升，為滿足民眾運動需求及豐富學生學習歷程，18日起調整校園場地開放及校外教學規定。

教育局指出，校園場地部分，各級學校室內外場地將全面開放，但民眾須遵守防疫措施，除飲水外禁止飲食，並自備運動器材，且租借場地時一併提送防疫應變計畫。

教育局表示，此措施預計維持至31日，後續視疫情變化滾動式檢討修正。

校外教學部分，教育局表示，18日至31日，國小維持僅開放在台北市境內辦理；31日後，開放辦理跨縣市校外教學，但加強防疫措施，參與學生須完成2劑疫苗接種或提供2日內快篩陰性證明。

教育局進一步表示，8月1日起開放辦理暑期游泳訓練班，參加學員須落實體溫量測，並完整接種疫苗或提供2日內快篩陰性證明，且一但出現確診病例，當期課程立即停辦。

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