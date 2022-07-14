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女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

火災重建又逢疫情 萬華平安站盼大眾支持

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
藝人阿基師今偕同門師弟妹宋婭彤、游嵥彥到萬華平安站關懷寒士，號召社會大眾響應支持「1680一路幫您」活動。圖/人安基金會提供
藝人阿基師今偕同門師弟妹宋婭彤、游嵥彥到萬華平安站關懷寒士，號召社會大眾響應支持「1680一路幫您」活動。圖/人安基金會提供

人安基金會萬華平安站自去年遭遇祝融之災，經漫長整修重建，卻又逢疫情再起，服務再次陷困境。藝人阿基師深知人安基金會受疫情影響，募款不易，今偕同門師弟妹宋婭彤、游嵥彥來到萬華平安站關懷寒士，希望能號召社會大眾響應，支持人安「1680一路幫您」活動。

人安基金會指出，吃飽穿暖才有力氣翻轉人生的命運，因此，防飢、防病、防寒，是平安站9大服務中最重要的基礎服務。今天擔任防寒大使的宋婭彤，示範教學圍巾編織，並號召粉絲加入「義起編織愛」活動，在冬天來臨前將完成的編織圍巾、毛帽寄到平安站，透過人安傳達愛心給寒士。

擔任防病大使的律師游嵥彥，今在現場教學拉筋伸展，提醒寒士們要隨時留意身體狀況；任防飢大使的阿基師則一展廚藝，利用站上僅有的廚房工具與常見的泡麵食材，料理出經濟又美味的餐點，阿基師更強調「只要萬華平安站有需要，願意隨時前來支援。」

人安基金會說，遭遇火災影響自炊，萬華平安站改以便當、乾糧提供給寒士餐點；受疫情影響，平安站面對不同挑戰，不斷改變服務形式，唯一不變的是服務初衷，讓愛不間斷，為使寒士們感受社會溫情，盼社會大眾「捐款1680一路幫您」，支持常年服務。愛心專線：02-2336-1247或愛心連結：https://reurl.cc/n1aZed

疫情 愛心 圍巾

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