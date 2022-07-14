快訊

通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

北市府發言人遭批嚴重不適任 柯文哲：有比李永得沒事找事嚴重？

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲今天到議會施政報告。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲今天到議會施政報告。記者徐偉真／攝影

台北市政府和文化部近日頻頻因台博館和空總議題交火，議員質疑北市府發言人陳智菡昨天公開發言時把文化部長李永得說的備忘錄說成會議記錄，嚴重不適任應該開除。台北市長柯文哲說，文化部無緣無故罵北市府做什麼，不知道是不是選舉策略，李永得比陳智菡更嚴重，「（陳智菡）有比文化部長沒事找事做更嚴重嗎？」

柯文哲今天到台北市議會進行施政報告，議員吳沛憶質詢時問到底有沒有備忘錄，還是會議記錄？柯文哲說，「我知道你們現在的方法」，把台博館跟空總混在一起，備忘錄不是會議記錄，他覺得很怪，文化部無緣無故罵台北市做什麼？是選舉策略嗎？他不知道，「這是哪門子的選舉策略，我又不是候選人」。

吳沛憶說，有不同意見都可以討論，陳智菡昨天說拿出的就是會議記錄，北市府和文化部有定期會議，上次開會是3月，是文化部做會議紀錄，這次開會是7月，由北市府負責會議紀錄，她問已經把會議紀錄文字寄給文化部確認了嗎？文化局長蔡宗雄說，近日會寄出。

吳沛憶說，陳智菡昨天在記者會上引述李永得的話，但當事人說的是備忘錄，到陳智菡口中變成會議紀錄，這不是原句，這很嚴重，明明知道當事人說的是備忘錄不是會議記錄，但開記者會時把李永得沒說過的話塞到人家嘴巴，這是刻意的嗎？還是是口誤？

柯文哲說，他也覺得很奇怪，台北市府的發言人有一定職權，不用事事和他請示，這件事回到原點，這件事的源頭是文化部，沒事罵北市府幹什麼？是頭殼壞掉嗎？還是選舉策略，然後來跟他爭這個、吵這個做什麼？

吳沛憶說，北市府發言人公然造假、公然造謠，這是可以被允許的嗎？她認為陳智菡嚴重不適任，是否應該開除？柯文哲說，還有更嚴重的，「有比文化部長沒事找事做更嚴重嗎？」

文化部 陳智菡 李永得 柯文哲

延伸閱讀

重陽金理念列民眾黨政見？柯文哲：我是反對舉債發

議員批8年捷運零新建設 柯文哲：桃園高雄哪條標出去？

成全柯文哲台東行醫 「扶龍王」王世堅送One Way Ticket

槓備忘錄 李永得嗆魚目混珠 北市：竹篙湊菜刀 大可不必

相關新聞

柯文哲：反對舉債發重陽敬老金

台北市長柯文哲下午前往議會施政報告並備詢，針對「重陽敬老金」公投是要以北市府名義？還是民眾黨名義？引發爭議，議員要求柯文...

北市府發言人遭批嚴重不適任 柯文哲：有比李永得沒事找事嚴重？

台北市政府和文化部近日頻頻因台博館和空總議題交火，議員質疑北市府發言人陳智菡昨天公開發言時把文化部長李永得說的備忘錄說成...

萬安演習7月25日登場 北市公車暫停發車30分鐘

萬安演習於7月25日13時30分到14時登場，實施30分鐘防空疏散避難演練。北市公運處表示，市區公車於13時30分至14...

閒置空地大變身 三芝新庄自行車公園啟用

新北市三芝區以自行車為主題並擁有「綠療癒」可食地景的「新庄自行車公園」及三芝第一座公共天幕籃球場在市長侯友宜的主持下啟用，未來自行車友將可以到新庄自行車公園歇腳兼補給，而愛打球的鄉親，也可以不受天候限制的運動休閒。

影／新北歷年最大災害演習 動員1800人下午實兵演練

為因應國際情勢及天災應變，新北市政府消防局，今天下午於泰山區塭仔圳重劃區舉辦「全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習」，...

新北勞工局推安心上工 已助7303人度難關

新冠疫情衝擊勞動市場，新北勞工局持續推動「安心即時上工計畫」，提供民眾公部門短期就業機會。本次結合環保局、動保處、稅捐處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。