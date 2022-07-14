北市府發言人遭批嚴重不適任 柯文哲：有比李永得沒事找事嚴重？

台北市政府和文化部近日頻頻因台博館和空總議題交火，議員質疑北市府發言人陳智菡昨天公開發言時把文化部長李永得說的備忘錄說成會議記錄，嚴重不適任應該開除。台北市長柯文哲說，文化部無緣無故罵北市府做什麼，不知道是不是選舉策略，李永得比陳智菡更嚴重，「（陳智菡）有比文化部長沒事找事做更嚴重嗎？」

柯文哲今天到台北市議會進行施政報告，議員吳沛憶質詢時問到底有沒有備忘錄，還是會議記錄？柯文哲說，「我知道你們現在的方法」，把台博館跟空總混在一起，備忘錄不是會議記錄，他覺得很怪，文化部無緣無故罵台北市做什麼？是選舉策略嗎？他不知道，「這是哪門子的選舉策略，我又不是候選人」。

吳沛憶說，有不同意見都可以討論，陳智菡昨天說拿出的就是會議記錄，北市府和文化部有定期會議，上次開會是3月，是文化部做會議紀錄，這次開會是7月，由北市府負責會議紀錄，她問已經把會議紀錄文字寄給文化部確認了嗎？文化局長蔡宗雄說，近日會寄出。

吳沛憶說，陳智菡昨天在記者會上引述李永得的話，但當事人說的是備忘錄，到陳智菡口中變成會議紀錄，這不是原句，這很嚴重，明明知道當事人說的是備忘錄不是會議記錄，但開記者會時把李永得沒說過的話塞到人家嘴巴，這是刻意的嗎？還是是口誤？

柯文哲說，他也覺得很奇怪，台北市府的發言人有一定職權，不用事事和他請示，這件事回到原點，這件事的源頭是文化部，沒事罵北市府幹什麼？是頭殼壞掉嗎？還是選舉策略，然後來跟他爭這個、吵這個做什麼？

吳沛憶說，北市府發言人公然造假、公然造謠，這是可以被允許的嗎？她認為陳智菡嚴重不適任，是否應該開除？柯文哲說，還有更嚴重的，「有比文化部長沒事找事做更嚴重嗎？」