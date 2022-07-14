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萬安演習7月25日登場 北市公車暫停發車30分鐘

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
公運處今宣布，市區公車於13時30分至14時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，於萬安演習時間配合暫停營運停於路邊或站台，請車上民眾配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。圖／聯合報系資料照
公運處今宣布，市區公車於13時30分至14時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，於萬安演習時間配合暫停營運停於路邊或站台，請車上民眾配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。圖／聯合報系資料照

萬安演習於7月25日13時30分到14時登場，實施30分鐘防空疏散避難演練。北市公運處表示，市區公車於13時30分至14時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，於萬安演習時間配合暫停營運停於路邊或站台；復康巴士於12時30分至14時45分訂車平台暫停預約；騎乘YouBike於演習期間請配合將車輛停靠於路邊並完成鎖車。

台北市公共運輸處7月7日邀集公車、計程車工/公會、復康巴士、轉運站及捷運公司等業者辦理萬安45號演習防空疏散演練說明會。

公運處今宣布，市區公車於13時30分至14時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，於萬安演習時間配合暫停營運停於路邊或站台，請車上民眾配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。

至刷卡部分，公運處提醒，如後續仍欲回車繼續搭乘，則下車不刷卡，如不回車搭乘，請下車時刷卡，避免影響下一趟次的轉乘優惠；國道客運行經高速公路正常行駛。

計程車駕駛於演習期間，將於安全處靠邊停車並暫時停表計費後與乘客配合警察及民防人員指揮避難，如仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

復康巴士於演習當日12時30分至14時45分訂車平台暫停預約，另如演習時段尚未結束旅程者，請駕駛及乘客配合警察及民防人員指揮避難，如不便下車者請於車內等待至演習結束。

轉運站於演習期間不發車，旅客及車輛皆只進不出，並配合燈火管制關閉轉運站內大燈，請轉運站周圍的行人，立即進入轉運站內進行避難。

藍色水路船舶照常行駛，藍色水路碼頭於演習期間配合管制人員進出；民眾騎乘YouBike於演習期間請民眾配合將車輛停靠於路邊並完成鎖車，配合警察及民防人員指揮進行人車疏散管制避難。

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