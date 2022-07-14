馬路如虎口 淡水區中正路社區盼設號誌
新北市淡水區中正路二段151號附近社區，因中正路二段道路相當筆直，車輛速度都不慢，讓進出社區的人車都感到相當危險，因此盼設置號誌，保護行車安全，因此市議員蔡錦賢邀集相關單位來到現場會勘，研擬改善方式。
新北市議員蔡錦賢表示，由於這個路口車速非常快，因此社區希望能夠加裝紅綠燈號誌，另外社區也反應由於社區道路夜間常常有改裝車輛呼嘯而過，噪音擾民嚴重，因此議員也指示環保局要進行監測舉發。
蔡錦賢表示，除了加設號誌減低車輛速度外，在另一頭152巷口，是一個T字路口，但中間的分隔島卻是封閉狀態，議員也與新北市交通局、警察局以及公路總局研擬是否可以將這個分隔島開一個缺口，方便讓152巷進出的車輛可以通往中正路二段雙向車道，讓居民不僅是行的方便，更要行的安全。
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