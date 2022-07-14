馬路如虎口 淡水區中正路社區盼設號誌

新北市三芝區以自行車為主題並擁有「綠療癒」可食地景的「新庄自行車公園」及三芝第一座公共天幕籃球場在市長侯友宜的主持下啟用，未來自行車友將可以到新庄自行車公園歇腳兼補給，而愛打球的鄉親，也可以不受天候限制的運動休閒。

2022-07-14 17:45