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汐止康寧、汐萬路口電桿下地 舊水溝一併改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐萬路轉進康寧街電纜地下化工程，市議員白珮茹就召集相關單位會勘，希望在路幅變寬的同時，將老舊排水溝一併改善。圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐萬路轉進康寧街電纜地下化工程，市議員白珮茹就召集相關單位會勘，希望在路幅變寬的同時，將老舊排水溝一併改善。圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路轉進康寧街，本來車子就多，只是因為遇到上坡，行經的車輛都會吃到對向的車道，行車並不安全，而在經過幾年的爭取後，電纜地下化工程已經在進行中，今(14)日新北市議員白珮茹就召集相關單位會勘，希望在路幅變寬的同時，將老舊排水溝一併改善。

江北里長謝祚敏說，因為，水溝已經很老舊，那現在電纜地下化要把6根的電線桿拔掉道路變寬，今天會勘希望能夠道路改善，同時改善人行空間，讓人車分流比較安全。

新北市議員白珮茹指出，康寧街汐萬路口因為道路比較窄，希望相關單位先行規劃，台電目前已經在進行電桿下地工程，電線桿會在今年年底移除，那清出的路廊也希望公所是不是能夠接續將沿線的排溝進行整理，因為排水溝整理後路面界面銜接就會比較順利，道路也會比較寬闊。

白珮茹表示，轉彎處會請市府工務局及水利局就道路是否可以拓寬做評估，因為，未來康寧街、汐萬路在交流道通車後，勢必會增加更多的車流，希望週邊道路的拓寬，在高速公路通車前能盡速規劃，讓人車通行更順暢安全。

汐止

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