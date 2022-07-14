貢寮資深海女吳鳳嬌好開心 獲頒模範漁民

在熱情太陽的招呼下，一年一度的貢寮區漁民節活動在今(14)日舉辦，邀請各界前來共襄盛舉並表揚11位模範漁民，其中一位是當了超過50年的資深海女吳鳳嬌女士，吳鳳嬌在貢寮區土生土長，時常會下海去捕撈海菜，此次獲得模範漁民的殊榮，她表示非常開心。

吳鳳嬌女士表示，有這個機會可以來參加漁民節並獲得模範漁民的榮耀覺得很高興，從事海女工作超過五十年，對於海菜的種類可說是如數家珍，但是年事已高，因此她也開始培養新一代海女。

吳鳳嬌說，因為人口外流和老化的關係，海女的人數越來越少，吳女士和其他海女也致力培養新人才，即便自己年紀稍長，但還是寶刀未老親自傳授技能，展現海女澎湃的氣勢，希望能將這個傳統文化傳承下去。

除了文化的傳承，貢寮區漁會和區公所都非常感謝漁民長年辛苦的漁撈工作和產業的推廣，因此藉由漁民節來表揚和感謝他們在產業上的付出，讓台灣漁業更蓬勃發展。