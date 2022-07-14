閒置空地大變身 三芝新庄自行車公園啟用

新北市三芝區以自行車為主題並擁有「綠療癒」可食地景的「新庄自行車公園」及三芝第一座公共天幕籃球場在市長侯友宜的主持下啟用，未來自行車友將可以到新庄自行車公園歇腳兼補給，而愛打球的鄉親，也可以不受天候限制的運動休閒。

新北市長侯友宜表示，繼興華鐵馬驛站後，三芝區又一座椅自行車為主題，並擁有「綠療癒」可食地景的「新庄自行車公園」及三芝區的第一座公共天幕籃球場啟用，公園內提供單車打氣筒、飲水設備、景觀廁所，今後暢遊雙灣自行車道的車友們，中途可以在新庄自行車公園歇腳兼補給。

三芝區新庄里長林文章表示，他與志工多年在里內開心農場種植經驗，在自行車公園中精心規劃一處友善種植各類時令蔬菜瓜果的可食地景區，讓居民及長者一同參與感受田園樂趣，增進彼此互動，減少獨居長者的孤獨感，達到舒壓療癒效果。

緊鄰自行車公園的三和社區籃球場，是三芝第一座公共天幕籃球場，原有的籃球場因環境清幽，原本就深受當地的社區民眾喜愛，使用率很高，近來全面翻新破損球場地坪及硬體設施，並新設風雨遮棚及夜間照明設備，全新改裝上陣，讓民眾打球運動、辦理活動不再受天候影響，即使在夜間使用也可以舒適安全。