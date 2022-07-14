貢寮尖山腳街湧人潮 垃圾、噪音多地方困擾

貢寮澳底地區近年來爆紅的尖山腳街海灘還有周邊，一到夏天便吸引許多人潮在這裡休憩，但隨之而來滿地的垃圾還有噪音問題，都讓當地居民不堪其擾，市議員林裔綺及仁里里長吳勝福呼籲遊客發揮公德心，自己的垃圾自己帶走，開車在巷道內也請放慢速度，讓居民有個寧靜的居住環境。

貢寮澳底地區的尖山腳街，這幾年環境整理得相當宜人，來到這個的住家外牆全都有彩繪，讓社區更具有色彩，另外在往裡頭走，就可以看到尖山腳街海灘還有其周邊硬體設施都很不錯，這裡也是石碇溪口匯流處，河裡的生態相當豐富，也吸引許多釣可來這裡垂釣。

近年來爆紅的澳底金銀島，是獨木舟和立式划槳的聖地，因此一到夏季就湧入人潮，每到假日廣場上停滿車輛，雖然地方樂見觀光產業有起色，但是隨之而來的垃圾還有車輛快速通過巷弄間的噪音，實在讓居民很受不了。

市議員林裔綺表示，這幾年下來看到尖山腳街的環境改變，有賴於里長和志工的共同努力打造，因此也協助於尖山腳街一帶設置裝置藝術，增添社區亮點，也希望讓社區環境越來越好。

仁里里長吳勝福說，很感謝這幾年有貢寮區公所和議員林裔綺的協助下，陸續將尖山腳街打造成宜人舒適的居住和旅遊環境，但也呼籲遊客發揮公德心，離開時將自身垃圾帶走，還有這裡都住老人家居多，也請經過時降低音量，一起當優質的遊客。