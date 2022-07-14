影／新北歷年最大災害演習 動員1800人下午實兵演練
為因應國際情勢及天災應變，新北市政府消防局，今天下午於泰山區塭仔圳重劃區舉辦「全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習」，現場動員超過1800人、200輛各式車輛及無人機、直升機到場參與，是新北市歷年以來規模最大的防災演習。
新北市消防局表示，今天下午1時40分至3時40分，新北市政府動員各單位1800人、各式車輛200輛、無人機20架次及直升機4架次，參與在泰山區塭仔圳重劃區及泰山捷運公園，辦理「全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習」實兵演練。
這次演練項目，著重於天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段24項演練科目，包含聯合應變指揮管制中心開設、民眾大規模疏散、空難事故搶救、前進指揮所架設、高鐵及國道運輸系統遭破壞、台北港關鍵設施破壞（毒化災搶救）、維生管線復原、收容安置、民生必需品配售作為及新聞發布等，以驗證新北市搜救及戰災能量。
同時，為因應5G時代來臨，演習結合無人機3D立體建模、智能防災All in One、新北災訊E點通、災害應變資訊系統EMIS 2.0等新北市各項防救災智能科技。另外同步加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」及國震中心「現地型地震預警系統(EEWS）」、「5D智慧城市防救災平台」，藉以展現運用智能科技能提升救災效益。
新北市市長侯友宜受訪表示，今年全民防衛動員暨災害防救民安8號演習，大概是歷年來動員規模最大，尤其在疫情期間在國際關係複雜，我們特別融入了戰爭搶救，用緊急命令的方式結合複合性的災害戰爭搶救，民力物力的動員再加上災民的收容。
侯友宜說，演習3個階段24個項目，這是歷年來做的最精彩的一個實況。我們把平常就要做好戰時整備，用最壞的狀況做最佳的準備。不斷提升自我戰力，希望有一天真的碰到狀況，我們有自衛、我們有搶救的能力，做為後勤上支援。我們不斷的演練，讓國家安全、安心跟安定。
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