三峽藍染節開跑 各式活動遍地開

三峽重要傳統文化藍染藝術，今年暑假新北市客家文化園區推出藍金客DIY系列活動及環境教育體驗課程，民眾可到客家園區體驗藍染DIY及一日農事體驗。另外三峽區公所配合藍染節活動，於公所、老街、歷史文物館及三峽國小前茄苳樹廊等處佈置藍染主題，民眾隨處可欣賞傳統技藝。

新北市客家文化園區本月23日及8月27日，舉辦藍金客DIY體驗藍染童玩文創品DIY，下午還有手沖咖啡DIY活動，讓參與民眾從挑選咖啡豆到烘煮。另外也推出2梯次環境教育體驗課程於8月6日及8月13日辦理，針對親子設計一日農事體驗活動及自然生態營隊。

新北市客家局長林素琴表示，客家園區2.4公頃戶外場域已完工，其中設置藍染戶外展示空間藍金客，復刻早期山林間的菁礐池、小溪漂洗區及晾曬區，讓遊客來園藍染DIY時能了解藍染完整的製作流程，連結三峽藍染工藝與客庄人文歷史，成為三峽著名藝術景點。

7月23日當天三峽藍染節活動也同日登場，今年藍染節跳脫染布及服飾的框架，以童玩設計藍染意象布置、文化特展及DIY體驗藍染活動。民眾可在三峽區公所、三峽老街、歷史文物館以及三峽國小前的茄苳樹廊等處，欣賞不同主題地景布置。

今年藍染意象地景佈置從三峽區公所「生命的迴旋」出發、歷史文物館前的「馬藍花」利用錯視藝術的手法，從不同角度觀看呈現不同的視覺效果。此二組地景裝置，邀請在地國寶級燈藝師陳祖榮跨界打造地景裝置骨架，搭配謝佩樺老師染布作品，將藍染傳統技藝轉化成藝術裝置。

此外，三峽老街則有藍染燈球、熱氣球、風車、竹蜻蜓、飛機等多種充滿童趣的藍染童玩設計，今年增加了夜間燈飾，歷史文物館規劃「藍染及三峽文化特展」，呈現古往今來藍染的演變與時代意義，三峽藍染節活動自7月23日起至8月28日。