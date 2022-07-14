新北勞工局推安心上工 已助7303人度難關
新冠疫情衝擊勞動市場，新北勞工局持續推動「安心即時上工計畫」，提供民眾公部門短期就業機會。本次結合環保局、動保處、稅捐處及各區公所等24局處，共釋出733個職缺。新北市勞工局表示，從2020年起至今年，已助7303人度過難關。
勞工局表示，環保局提供超過600職缺，可加碼每月最高2000元防疫津貼，工作內容包含道路清掃維護、疏濬水溝、協助垃圾清運及廚餘回收等。其他局處職缺，則以環境清潔、引導洽公民眾體溫量測及酒精消毒等防疫工作為主。歡迎有就業需求民眾把握機會申請。
勞工局長陳瑞嘉表示，新北市自109年4月起，與中央合作推出安心上工「安心即時上工計畫」，迄今已成功協助7303人上工，未來會再持續與各局處盤點職缺，分批釋出工作機會。只要年滿15歲以上國民或獲准居留外陸籍配偶，經推介上工後每小時核給168元津貼，每月最多上工80小時，最長補助960小時。
就業服務處表示，民眾若想進一步了解或申請「安心即時上工」職缺，可於上班時間電洽各就服站台或免付費專線0800-091-580，會由專人服務。除了親至站台辦理外，也可以透過「台灣就業通」網站線上查詢及申辦。針對時數已屆滿離職的安心上工人員，就服員會透過電話追蹤並一對一評估狀況，搭配運用就業促進工具協助進入一般職場。
另外，新北市就服處7月起也推出周周有徵才活動， 7月19日蘆洲長安市民活動中心、7月20日永和溪洲市民活動中心、7月21日三重體育館、7月27日崑崙公園市民活動中心、7月28日三重永盛市民活動中心，歡迎踴躍參加，找好頭路。活動詳情請上「新北市人力網」。
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