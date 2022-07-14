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50嵐旗下2基金會響應公益 贈新北2輛復康巴士
知名連鎖飲料店北區50嵐創立的山嵐和吉瑞慈善公益協會，捐贈2輛復康巴士給新北市政府。北區50嵐執行副總朱冠宗表示，公司為善盡企業社會責任，故捐贈2輛復康巴士，以幫助身障朋友行動便利。
朱冠宗表示，北區50嵐於2008年成立山嵐社會關懷協會，2020年再成立吉瑞慈善公益協會，為鼓勵加盟門市夥伴關懷弱勢，15年來舉辦或參與超過300場公益活動，包含淨灘、植樹、捐血、義賣捐助等，有些門市店就位在育幼院附近，會鼓勵育幼院童年滿16歲到店裡打工，以實際行動支持弱勢孩子，讓他們能自食其力。
朱冠宗說，北區50嵐主要分布在雙北與基隆等區域，公司從新聞上看到好日子愛心大平台有復康巴士的需求，故以山嵐和吉瑞兩個協會名義捐贈，希望能回饋社會，造福弱勢族群。
新北市副市長劉和然代表市長侯友宜受贈，劉和然表示，政府預算有限，民力無窮，感謝北區50嵐及旗下2個公益協會，此次受贈是第670、671輛，但因逐年汰舊換新，目前實際營運有523輛，去年一年服務高達54萬人次，協助身心障礙者及行動不便長輩，讓他們方便就學、就業、就醫，可謂功德無量。
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