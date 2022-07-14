議員批8年捷運零新建設 柯文哲：桃園高雄哪條標出去？

台北市長柯文哲今天到議會進行施政報告，也是任內最後一次施政報告。議員苗博雅今天表示，柯文哲八年任內捷運建設沒有新的東西，南環段在她還沒出生時就規劃了，她都當議員了還沒開工；柯文哲說，看看桃園跟高雄哪條是標出去的，「這是國家的問題」。

柯文哲在施政報告中指出，受疫情影響，捷運環狀線招標困難，不過他認為俄烏戰爭總會過去，未來10年台北市最大工程就是環狀線，經費高達2300億元，設計的時候，一定要以捷運為中心社區重整，也就是TOD。

苗博雅質詢時說，柯文哲八年任內在捷運建設上沒有承先也沒有啟後，沒有新增任何規劃，北環段是接著前任市長的規劃，南環段到底什麼時候能標出去？

柯文哲說，他早上把台灣最重要的營建廠商都找來，捷運這題他不怕苗博雅問，他說看看桃園跟高雄哪條標出去的，認為這是國家的問題。

苗博雅不滿，表示南北環段的預算是2019年開始的連續性經費，結果到2022年還標不出去，柯文哲在施政報告中把原因推給俄烏戰爭，但難道2019年有俄烏戰爭？捷運建設的預算議會早就給了，南環段是她還沒出生時就規劃的，現在她第一屆議員都要當完了，預算也過了，開工卻遙遙無期，難怪台北市民在生活滿意度上這麼低。