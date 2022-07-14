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歲計賸餘10%發重陽敬老金？柯文哲：應該公投

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市長柯文哲今天到議會進行施政報告。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲今天到議會進行施政報告。記者徐偉真／攝影

台北市政府昨宣布將恢復發放重陽敬老金，明年65歲以上長者將可領到1200元。台北市長柯文哲今天說，不債留子孫是他的文化，他在內部討論時說有剩餘的錢就應該拿來還債，但議會大多數議員說要發，他認為應該訴諸公投

台北市日前針對「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」向行政院聲請函告無效，北市府昨宣布恢復發放重陽敬老金，財源將以前兩年北市府的平均歲計賸餘62億，抽出10％約6.2億作為發放預算，預估明年每名65歲以上的長者將會領到1200元。

柯文哲今天到議會進行施政報告，重陽敬老金成為議員質詢焦點。議員苗博雅說問敬老金預算編在哪？發敬老金是否會排擠到其他建設的預算？北市社會局長周榆修說，預算編在社會局；副市長黃珊珊說，預算編在2023年的預算，重陽敬老金本來就有自己的科目，不會排擠到其他建設。

柯文哲說，不債留子孫是他的文化，他現在建立一個制度，不希望被下任市長推翻，用前兩年的平均歲計賸餘10％作為公式發放，若歲計賸餘比較多還可能領到更多，他說不可以把借款當作收入，這要講清楚，因為「每個縣市政府都耍這招」。

柯文哲說，欠債就該優先還，他八年任內還很多錢，利息從29億元還到4億多元才撐得住，只要一放鬆財政紀律就垮了，這會排擠，但無法直接說排擠到哪個，他在內部討論時一開始就說有剩錢就還債，但議會有大多數意見，他認為要公投。

議員林亮君追問，會排擠到什麼建設？柯文哲說，錢就這麼多，6億元這筆錢他認為應該優先處理住宿型長照機構。

黃珊珊說，柯文哲說會有排擠效應指的是排擠到還債的部分，不是其他福利措施，這也沒有排擠到其他部門的預算。

柯文哲 重陽敬老金 公投

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