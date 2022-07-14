向人民交棒、世代倡議 柯文哲繳8大成績單自豪還債文化

台北市長柯文哲8年任期倒數5個月，任期最後一次施政報告，柯文哲今拿出8年成績單，厚厚一本近4百頁施政報告書，列出8大項成果，柯文哲更以「向人民交棒、向世代倡議」為題施政報告。

柯文哲說，因為下一任市長是由市民決定，不曉得誰會當選，但最重要要將這八年施政告一段落一，有些要向下一世代倡議，未來不管誰當市長，都要堅持下去。

「社子島一定會開發！」柯文哲今天表示，他任內施政重點之一的社子島，市府可以做的，會在任內全部做完，目前進度仍希望2022年底達成區段徵收計畫書送內政部。「我認為社子島一定會通過，因為最困難的，已經都克服掉了」，柯重申「經過50年不管多大困難，社子島一定會開發。」

柯文哲也在施政報告時，提到他的制度創新、改變政治文化，首要就是堅守財政紀律，並自豪任內幫台北市還債570億元，從2014年債務餘額1468億元，到2021年減至898億元，債務利息減少24.7億元，平均為每位市民減輕22800元的債務負擔。

柯文哲說，台北市未來15年最大的建設，除了北士科，就是社子島，台北市北投士林科技園區未來也會與內湖科技園區一樣高產值。另外，受疫情影響，捷運環狀線招標困難，不過他認為俄烏戰爭總會過去，未來10年，台北市最大工程就是環狀線，經費高達2300億元，設計的時候，一定要以捷運為中心社區重整，也就是TOD。

還有台北市未來20年會有70%的校園、165校因年限需要大規模改建，加上少子化，台北市會將托育托老等與學校有效整合推動EOD，這也是台北市未來15至25年最重要的計畫。

柯文哲八年成績單的施政成果，包括城市再造「翻轉空間，打造首都門戶新風貌」、韌性永續「2050零碳城市，邁向永續未來」；安心宜居「從住得起，到有溫度地住在一起」；制度創新「改變政治文化，促進社會對話」；暢行共享「暢行台北，移動共享綠生活」；創新轉型「創新經濟、智慧台北、疫後轉型」；品牌台北「文化共創、想像自由」等8大項。

對於近日遭營建署質疑的社宅跳票，柯文哲表示，台北市從2015年到2021年已完工興建12處社宅，2015至今年5月完成119處、20429戶，其中市府興建有12784戶，都更後分回等多元取得有7645戶。柯文哲說，社宅需要下一任市長繼續往前進。

還有任內的市場改建，柯說，台北市從2015年到2022年，總投入295億元進行市場改建，只要環南市場可以改建，就沒有什麼市場改建做不到，甚至這些改建都會是他卸任後才剪綵，從2023年至2030年，至少5處市場會先後完工開幕。至於促進民間參與投資BOT，北市從2015年到2021年，民間參與簽約案有101件，促進民間投資金額2204億元，2017年至2021年，台北市連續五年為全國地方政府招商第一名。

柯文哲也在報告書結語表示，「我們的台北、我們的願景，這不只是倡議，而是正在發生的願景」。