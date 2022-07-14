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柯文哲任內最後施政報告 藍營不杯葛是為了這原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴議會進行任內最後一次施政報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會進行任內最後一次施政報告。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲下午赴議會進行任內最後一次施政報告，國民黨議會黨團未按慣例進行杯葛，以表達對市長施政的不滿。黨團書記長秦慧珠說，這次黨團非常安靜，因為是替中風、目前仍在加護病房的副市長蔡炳坤表達擔心，才用最平和、最安靜的方式讓市長上台報告。

秦慧珠也說，但這不表示對柯文哲市長的所有作為表示滿意，尤其休會期間，柯文哲對敬老金放話，說要舉債、會債留子孫，造成世代對立，非常不滿意；另外，也擔心蔡炳坤不知道會請假多久，副市長黃珊珊又忙於選舉行程，但市長昨天卻說蔡督導的局處，要全交給黃珊珊，這要說明清楚。

秦慧珠質疑，黃珊珊能否承擔重任？會不會勞役不均？蔡副市長督導12局和17委員會，黃珊珊也有13個局處和23個委員會，若全部都給黃珊珊，加起來黃是一人督導25局43個委員會，她時間分配得了？為何另一位彭振聲副市長不能分擔？

秦慧珠質詢，這樣的分工是否有選舉考量？對市政有利？因此這會期會，仍繼續監督台北市政府在最後看守市政期間，會不會只問選舉，不問市政建設。

新黨議員潘懷宗表示，柯文哲說蔡炳坤還要觀察3天，新黨黨團也買一張卡片替蔡炳坤集氣，會選這張，是因卡片上有「今天起會有奇跡出現」的英文，願蔡炳坤早日康復。

蔡炳坤 黃珊珊 秦慧珠 柯文哲

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