林口八里任督二脈將打通！內政部通過新北105市道都計

新北市105市道是聯絡八里、林口地區之間要道，但道路現況蜿蜒曲折、路型不佳、寬度不足，亟需新建拓寬改善，新北市城鄉局表示，該案於7月12日內政部都委會審議通過，目前新北市新工處已同步進行用地取得及工程設計，工期約40個月，完工後將打通林口八里任督二脈。

城鄉局表示，105市道往北可銜接台64線、台61線及台15線，往南可聯絡國道1號及機場捷運林口站，105市道現況蜿蜒崎嶇、寬度不足，車輛爭道容易發生危險，此外，隨著林口工一工業區重劃作業即將完工，若能改善兩地交通安全、完善運輸路網及提升交通服務水準，將有助於地區發展。

城鄉局指出，新工處從2019年起規劃改善工程，依全線道路特性，區分八里端平面路段、蜿蜒段改善路段與林口端平面路段等三個路段，研擬改善方案，針對蜿蜒段改善路段，規劃新闢環型高架橋梁，減緩道路坡度，同時拓寬105市道林口端雙向2車道至4車道，城鄉局就工程所需用地範圍，協助辦理都市計畫變更等行政作業。

城鄉局表示，7月12日內政部都委會審議通過，預計2023年完成用地取得及設計作業後續辦工程發包，工期約40個月，完工後將可打通林口八里的交通任督二脈，帶動林口及八里地區的產業發展及提高生活的交通便利性。