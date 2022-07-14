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新北兒藝節7月29日登場 大型泡泡裝置讓孩子瘋玩一夏

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
藝術家李文政打造的泡泡藝術裝置。記者劉懿萱／攝影
藝術家李文政打造的泡泡藝術裝置。記者劉懿萱／攝影

2022新北市兒童藝術節將於於7月29日登場，新北副市長謝政達說，兒藝節已經辦14年參與累積500萬人次，去年因疫情改為線上活動，今年以「怪獸宇宙」為題的線上實體活動，規畫6大星球、3項共創計畫、斯巴達小勇士賽、大型泡泡藝術裝置及劇團逾50場表演，讓大小朋友都能盡情遊玩。

謝政達今日出席啟動記者會說，今年新北市兒童藝術節規劃6大星球，有表演節目、體育競技、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞、線上課程等多元節目，以及3項共創計畫適合大小朋友一同參與，更首次與Spartan Kids斯巴達小勇士賽合作，推出射箭、平衡木、攀爬等9道挑戰關卡免費報名參加。

此外，也有藝術家李文政打造的大型泡泡藝術裝置，寬達20公尺的狗狗戰艦造型，結合定時泡泡聲光秀及砂礫坑、鞦韆等設施，絕對是孩子們玩到流連忘返的景點。而7月30日還將結合金音獎得主搖滾樂團拍謝少年、現代舞實驗團體小事製作，打造跨界大型泡泡派對，當天參與觀眾還有機會獲得限量泡泡劍。

另外，舞動星球則規劃10天表演節目，開幕由舞鈴劇場帶來曾巡迴表演世界30國的劇碼《生命之光》，獨步全球的聲光扯鈴，讓觀眾看見炫彩新世界；兒童劇天團紙風車劇團帶來改編自經典臺灣漫畫的《諸葛四郎》，讓孩子從戲劇中感受俠義主題，同時引入Swing Dance搖擺舞，將市民廣場化身一塊大畫布，邀請千位民眾攜上顏料一起跳舞畫作。

至於線上活動部分，妖怪星球與台灣大哥大MyVideo合作打造妖怪電影院，精選6部人氣電影在新板藝廊免費播出，以及妖怪Fun映院的兒藝節專區，集結闔家觀賞的好電影。雲端星球則由新北市博物館及府中15帶來線上參與課程，音樂星球有線上表演節目，精采內容都不容錯過。

藝術家李文政打造的大型泡泡藝術裝置，寬達20公尺的狗狗戰艦造型，結合定時泡泡聲光秀及砂礫坑、鞦韆等設施。圖／新北文化局提供
藝術家李文政打造的大型泡泡藝術裝置，寬達20公尺的狗狗戰艦造型，結合定時泡泡聲光秀及砂礫坑、鞦韆等設施。圖／新北文化局提供
新北兒藝節首次與Spartan Kids斯巴達小勇士賽合作，推出射箭、平衡木、攀爬等9道挑戰關卡免費報名參加。圖／新北文化局提供
新北兒藝節首次與Spartan Kids斯巴達小勇士賽合作，推出射箭、平衡木、攀爬等9道挑戰關卡免費報名參加。圖／新北文化局提供
新北副市長謝政達說，今年兒藝節以「怪獸宇宙」為主題，舉辦線上實體活動。記者劉懿萱／攝影
新北副市長謝政達說，今年兒藝節以「怪獸宇宙」為主題，舉辦線上實體活動。記者劉懿萱／攝影

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