翻新空地及籃球場 新庄自行車公園、三和籃球場今啟用
新北市三芝區公所將距離雙灣自行車道800公尺的廢棄空地，翻轉為「新庄自行車公園」，提供單車車友旅遊中繼服務站，今天正式啟用。緊鄰自行車公園的三和社區籃球場已老舊、缺乏安全防護，經爭取中央補助翻修後，不論是晴天或下雨，打球、辦活動都不受天氣因素受限。
國內單車旅遊風氣方興未艾，三芝有巴拉卡公路及雙灣自行車道兩大單車熱門路線。三芝區長王立文指出，2020年9月位於巴拉卡公路起點的興華驛站啟用後，深受車友歡迎並成為最夯的鐵馬驛站。為了服務熱愛海岸線的自行車友，將長期閒置且雜草叢生造成環境髒亂的空地，打造成自行車公園，提供單車車友旅遊中繼服務站，今天新北市長侯友宜出席啟用典禮，宣告正式啟用。
除了自行車所需加水和打氣服務設備，園內還有亮眼的自行車裝置藝術、自行車造型花圃、一座外觀時尚、融入海浪意象的無障礙性別友善廁所，也成為打卡新亮點。
王立文表示，新庄里長林文章與志工在自行車公園中規劃一處友善種植各類時令蔬菜瓜果的可食地景區。還能作為孩子們體驗從產地到餐桌的食農教育場域，所收成的無毒蔬菜瓜果也提供社區長者共餐食材。
緊鄰自行車公園的三和社區籃球場，是三芝第一座公共天幕籃球場。王立文指出，籃球場原本就深受青少年喜愛，社區或民間團體也經常在球場辦活動，使用率甚高。但球場設施年久老舊，也缺乏安全防護，此次翻新破損球場地坪及硬體設施，並新設風雨遮棚及夜間照明設備，讓民眾打球運動、辦理活動不再受天候影響，即使在夜間使用也舒適安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言