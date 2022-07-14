翻新空地及籃球場 新庄自行車公園、三和籃球場今啟用

新北市三芝區公所將距離雙灣自行車道800公尺的廢棄空地，翻轉為「新庄自行車公園」，提供單車車友旅遊中繼服務站，今天正式啟用。緊鄰自行車公園的三和社區籃球場已老舊、缺乏安全防護，經爭取中央補助翻修後，不論是晴天或下雨，打球、辦活動都不受天氣因素受限。

國內單車旅遊風氣方興未艾，三芝有巴拉卡公路及雙灣自行車道兩大單車熱門路線。三芝區長王立文指出，2020年9月位於巴拉卡公路起點的興華驛站啟用後，深受車友歡迎並成為最夯的鐵馬驛站。為了服務熱愛海岸線的自行車友，將長期閒置且雜草叢生造成環境髒亂的空地，打造成自行車公園，提供單車車友旅遊中繼服務站，今天新北市長侯友宜出席啟用典禮，宣告正式啟用。

除了自行車所需加水和打氣服務設備，園內還有亮眼的自行車裝置藝術、自行車造型花圃、一座外觀時尚、融入海浪意象的無障礙性別友善廁所，也成為打卡新亮點。

王立文表示，新庄里長林文章與志工在自行車公園中規劃一處友善種植各類時令蔬菜瓜果的可食地景區。還能作為孩子們體驗從產地到餐桌的食農教育場域，所收成的無毒蔬菜瓜果也提供社區長者共餐食材。