林佳龍參選新北市長 黃淑君剛解隔就掛出合體看板備戰
民進黨新北市長參選人林佳龍昨獲民進黨徵召，新北板橋區議員參選人黃淑君今剛解隔出關，便立即在路口掛上和林佳龍合照看板。黃說，新北市長侯友宜執政讓人看破手腳，總是塑造個人形象優於城市發展，林佳龍能號召基層團結一同打贏年底選戰。
黃淑君日前因確診隔離，今日剛解隔便立即合體林佳龍掛上看板。黃說，侯友宜面對林佳龍這位超級戰將「急了」，這幾天只能一直重複「二等公民」論述，靠貶低新北市民來成就自己；過去侯友宜稱新北是蛋白區，但林佳龍提出首都圈願景打造雙北雙箭頭，過去交通部長任內也解決許多新北市難解問題，誰更有能力為新北市擘劃建設藍圖，市民看得很清楚。
黃淑君說，相當認同林佳龍說的「比賽才開始，逆轉勝才精彩」，民進黨是團體作戰，未來會在最短時間內，讓市民認同。這次參選為延續何博文團隊服務精神，因為宣布時間較晚，這幾個月勤跑基層，盼爭取選民認同。
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