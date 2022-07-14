北市敬老金只發1200元 蔣萬安：當選補足1500
台北市政府昨公布明年每名65歲長輩普發1200元敬老金，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他若當選將把敬老金補足至1500元，完成對於長輩的尊重。
蔣萬安表示，未來如果有機會當選市長，他一定會在遵守財政紀律，以及檢討相關的預算分配之下，將敬老金補足1500元，完成對於長輩的尊重。
有關民調與黃珊珊拉鋸，外界認為黃珊珊偏藍？蔣萬安表示，各界民調其實大家都可以參考，也看到越來越多的比較機構，當然機構的背景都會影響做出來的結果，但是無論如何，對他來講，仍持續讓自己維持在市民朋友心中最好的選擇這個位置，一步一腳印的積極爭取民眾支持。
不過成為台北市參選人最先起跑的人，是否擔心被追趕？蔣萬安表示，選舉接下來剩下這段時間，就是按照自己的步調跟節奏，把很多具體、符合市民需求，也讓市民有感的施政願景提出來讓大家知道。他會持續來基層，跟民眾有更多互動跟接觸，讓大家感受到他為台北市服務的熱忱。
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