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被酸林口交流道無法擴建 侯友宜反嗆：2建設都跟林無關

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天受訪表示，林口交流道是他強烈抗議要求施作，五股交流道是新北在2016年提出，直指2項建設都跟林佳龍無關。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天受訪表示，林口交流道是他強烈抗議要求施作，五股交流道是新北在2016年提出，直指2項建設都跟林佳龍無關。記者江婉儀／攝影

民進黨中執會昨天通過徵召交通部前部長林佳龍參選新北市長，林佳龍說新北市長侯友宜解決不了林口、五股交流道擴建。侯友宜今天受訪表示，林口交流道是他強烈抗議要求施作，五股交流道是新北在2016年提出，直指2項建設都跟林佳龍無關，更說「真的要打一個高規模、高品質的選戰」。

大家應該很清楚，林口交流道的塞車長年都沒解決，當時交通部只提出了解決桃園市南出的匝道口，完全厚此薄彼，漠視林口人的聲音，後來交通部來巡察的時候，他代表林口地區、代表新北市民強烈抗議、反對，不能厚此薄彼，要林口地區做一個南出北入的匝道口，在他強烈抗議下，2021年7月核定時，林佳龍已經離開交通部。

侯友宜說，至於五股交流道，新北在2016年5月25號就自投預算提出改善工程計畫給中央，這跟2019年林佳龍到任又有什麼關係，很多事情面對在選戰的過程中，真的要打一個比較高規格、有品質的選戰，面對很多事情，他一定還會繼續努力的拚下去，把沒有完成的事情全力以赴、好好做好。

新北市長 林口 林佳龍

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