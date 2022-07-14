槓備忘錄 李永得嗆魚目混珠 北市:竹篙湊菜刀 大可不必

文化部長李永得因台博館、空總土地案，連日與台北市長柯文哲互槓，李永得今天再批，北市府不要魚目混珠拿會議紀錄轉移焦點，企圖掩蓋「白賊」事實。陳智菡今再反擊，北市府昨拿出正式會議記錄，還有5月11日公告，法律位階都高於備忘錄，真要說文解字，李永得恐要好好查清楚。

陳智菡更再嗆，李永得部長一直在混淆視聽，「竹篙湊菜刀，大可不必。」

台博館、空總土地案中央地方隔空持續交火，李永得昨天因被柯文哲批懶惰，做官都沒有在上班，反嗆柯「如果有備忘錄我頭給你」，遭北市府發言人陳智菡嗆野蠻，由於柯文哲講備忘錄，北市府卻拿出會議記錄澄清，再被李永得質疑魚目混珠。

陳智菡今天回應，一般說來，備忘錄指的是非正式、或半正式的會議紀錄，但北市府拿出正式會議記錄，還拿出511北市府的公告，這裡的法律位階都高於備忘錄，真的要說文解字，李永得部長恐怕要好好查清楚。

陳智菡表示，市長柯文哲昨天發言其實講的是兩件事，包含台博館及空總案，不過李永得部長卻一直在混淆視聽，竹篙湊菜刀，大可不必。