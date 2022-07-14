睽違2年 北市暑期市政體驗營25日開放報名

台北市長柯文哲上任後推動的暑期市政體驗營，在109及110年因COVID-19疫情取消，今年重新舉辦3梯次營隊，預計錄取150名國小高年級至研究所學生，將在7月25日開放網路報名。

台北市政府自104年開始舉辦「嗡嗡嗡市政小蜜蜂—暑期市政體驗營」，109年及110年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年重新登場。

台北市教育局發布新聞稿表示，今年活動延續以往內容，將參訪市議會及市府施政亮點，並安排半天至一天的時間到各業務機關見習，實際體驗公務體系日常工作的真實樣貌。

教育局指出，見習局處預計包含警察局、自來水處、消防局、觀光傳播局、捷運公司、教育局、產業發展局及客家委員會等，且在活動最後一天的模擬市政會議上，學員將有機會與柯文哲對談，提出市政建議。

教育局說明，今年活動共辦理3個梯次，第1梯次在8月17至18日舉行，預計錄取60名就讀北市國中及國小高年級的學生；第2梯次在8月22至24日，預計錄取45名就讀北北基桃高中職的學生；第3梯次在8月29至31日，預計錄取45名大專校院及研究所學生。

教育局表示，有意參加營隊的學生，7月25日起可上台北市青少年發展處官網報名，期盼透過活動激發各年齡層學生的公民意識，並在與市府官員互動過程中激發火花，以不同視野看待市政議題，進一步提供多元觀點。