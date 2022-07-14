快訊

水不見了？太麻里「金崙溫泉」水位急降 在地居民矛頭指向它

陳時中戰隊成形！吳思瑤：莊瑞雄、林楚茵當發言人

「小綿羊」飆國道騎給警車追 女騎士被捕送辦至少罰款2萬9

睽違2年 北市暑期市政體驗營25日開放報名

中央社／ 台北14日電

台北市長柯文哲上任後推動的暑期市政體驗營，在109及110年因COVID-19疫情取消，今年重新舉辦3梯次營隊，預計錄取150名國小高年級至研究所學生，將在7月25日開放網路報名。

台北市政府自104年開始舉辦「嗡嗡嗡市政小蜜蜂—暑期市政體驗營」，109年及110年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年重新登場。

台北市教育局發布新聞稿表示，今年活動延續以往內容，將參訪市議會及市府施政亮點，並安排半天至一天的時間到各業務機關見習，實際體驗公務體系日常工作的真實樣貌。

教育局指出，見習局處預計包含警察局、自來水處、消防局、觀光傳播局、捷運公司、教育局、產業發展局及客家委員會等，且在活動最後一天的模擬市政會議上，學員將有機會與柯文哲對談，提出市政建議。

教育局說明，今年活動共辦理3個梯次，第1梯次在8月17至18日舉行，預計錄取60名就讀北市國中及國小高年級的學生；第2梯次在8月22至24日，預計錄取45名就讀北北基桃高中職的學生；第3梯次在8月29至31日，預計錄取45名大專校院及研究所學生。

教育局表示，有意參加營隊的學生，7月25日起可上台北市青少年發展處官網報名，期盼透過活動激發各年齡層學生的公民意識，並在與市府官員互動過程中激發火花，以不同視野看待市政議題，進一步提供多元觀點。

延伸閱讀

影／幼兒園男童遭教保人員不當對待 王婉諭爆竹縣教育局疏失

新莊這學校缺體育館 家長盼提供學生公平環境

柯志恩指高雄霸凌翻倍成長 教育局反擊：倒果為因

社宅開槓...柯文哲不行、蔡總統行？ 北市：內政部連5萬戶都做不到

相關新聞

槓備忘錄 李永得嗆魚目混珠 北市：竹篙湊菜刀 大可不必

文化部長李永得因台博館、空總土地案，連日與台北市長柯文哲互槓，李永得今天再批，北市府不要魚目混珠拿會議紀錄轉移焦點，企圖...

為備忘錄隔空槓文化部 北市府再嗆：別混淆視聽

文化部長李永得與台北市長柯文哲近日為了空總、台博館2筆土地爭議隔空互槓。面對李永得說會議記錄不會有備忘錄，柯文哲今天出席...

翻新空地及籃球場 新庄自行車公園、三和籃球場今啟用

新北市三芝區公所將距離雙灣自行車道800公尺的廢棄空地，翻轉為「新庄自行車公園」，提供單車車友旅遊中繼服務站，今天正式啟...

侯友宜行動治理到三芝 里長多提案發展區內觀光

新北市長侯友宜近日積極舉辦行動治理座談會，今日到三芝區與里長們座談，會中討論區內觀光發展、雙灣自行車道海濱路線延伸及農業...

新莊這學校缺體育館 家長盼提供學生公平環境

新北市新莊區福營國中歷史悠久，但校內卻沒有體育館，家長認為教育資源不公平，日前新莊區議員參選人林秉宥與教育局到現場會勘，...

萬安45號演習25日登場 金山協調會核一、核二都加入

北部地區萬安45號防空演習25日下午1時30分至2時展開，金山警分局邀各單位協調，核一、核二廠也都加入，警報發出後實施人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。