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為備忘錄隔空槓文化部 北市府再嗆：別混淆視聽

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
陳智菡表示，備忘錄指的是非正式或半正式的會議記錄，昨天北市府拿出來的是5月11日台北市政府的公告，法律位階顯然是高於備忘錄。記者鍾維軒／攝影
陳智菡表示，備忘錄指的是非正式或半正式的會議記錄，昨天北市府拿出來的是5月11日台北市政府的公告，法律位階顯然是高於備忘錄。記者鍾維軒／攝影

文化部長李永得與台北市長柯文哲近日為了空總、台博館2筆土地爭議隔空互槓。面對李永得說會議記錄不會有備忘錄，柯文哲今天出席會議前只是笑了幾聲，並說「好啦好啦，備忘錄不是會議記錄」；市府發言人陳智菡補充，昨天已經拿了市府的公告，位階高於備忘錄，批評李混淆視聽，不要「竹篙湊菜刀」。

為台博館與空總2筆土地爭議，文化部和台北市政府互槓，柯文哲昨說，空總變更地目回饋多少是國家法令，台博館爭議，副市長蔡炳坤跟文化部次長蕭宗煌備忘錄早寫完，還嗆李永得「部長都不知道？有夠懶惰，做官的都沒在上班是不是」。

李永得也反擊，要柯文哲把備忘錄拿出來，還說「如果你拿得出來，我頭給你，如果你拿不出來，應該在台北市政府前面，面壁思過3天」。

對此，柯文哲今天上午出席「臺北捷運南北環與萬大二期土建工程招商座談會」前聽聞此事後哈哈大笑，連「齁」好幾聲，並說「好啦好啦，備忘錄不是會議記錄」。

陳智菡則補充，一般來說備忘錄指的是非正式或半正式的會議記錄，但昨天北市府拿出來的不只是正式的會議記錄，甚至拿出了5月11日台北市政府的公告，法律位階顯然是高於備忘錄。

陳智菡說，若真的要說文解字，李永得部長恐怕要好好查清楚，其實昨天柯文哲講的是2件事情，包括台博館案和空總案，但是李永得一直混淆視聽，不要「竹篙湊菜刀」，暗指將不同東西胡亂裝錯在一起，真的是大可不必。

李永得 柯文哲 台北市長

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