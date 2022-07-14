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侯友宜行動治理到三芝 里長多提案發展區內觀光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜近日積極舉辦行動治理座談會，今日到三芝區與里長們座談。圖／新北民政局提供
新北市長侯友宜近日積極舉辦行動治理座談會，今日到三芝區與里長們座談。圖／新北民政局提供

新北市長侯友宜近日積極舉辦行動治理座談會，今日到三芝區與里長們座談，會中討論區內觀光發展、雙灣自行車道海濱路線延伸及農業灌排改善等議題。

侯友宜說會用最快的速度回應民意，涉及中央權責部分也將積極聯繫溝通，找出最佳解決方式；民政局長柯慶忠說，自2019年三芝區共提63案，已完成61案。

三芝區長王立文今就近期重大市政簡報，包括完成海上觀景平台、興華驛站、天幕籃球場等，2019至2022年共計改善河川整治36處、道路養護177處、4間市民活動中心整修，另新設自行車公園及整修5座公園，而民生重要簡易自來水設施新設及汰換管線也達2萬公尺。

會中錫板里長陳燕國建議，在海灣公園增設停車場、設置農漁銷售中心及露營區、新增遊憩設施、闢建跨河橋梁及自行車道等，以發展區內觀光。侯說指示農業、觀旅及交通局評估規劃有效利用公共空間，並與中央溝通及合作。

古庄里長葉秋蓮則提議將雙灣自行車道海濱路線延伸，王立文表示，因規劃路線因涉及多處私人土地，北觀處多次與公所及地主辦理會勘協調，待年底前辦理地籍重測工作完成後，北觀處將再確認開闢路線，預計將沿海岸植被邊緣新建自行車道約1.1公里，未來民眾騎乘於雙灣自行車道不但更安全，還能同時欣賞三芝絕美浪漫的蔚藍海岸。

另外，福德里長郭萬和曾提案整建錫板溪灌溉溝渠，現已有相當成果。水利局表示，現已完成錫板溪4條灌溉溝渠二期工程約1600公尺，第三期工程計畫已提送中央農水署，待審核通過，將再施作福德里及錫板里約1740公尺區域灌排，預估受益面積約11.9公頃。

侯友宜感謝里長、公所及里幹事於疫情期間，在第一線奮戰付出，且面對地方事務，首要任務就是解決問題、滿足民眾需求。市府會用最快的速度回應民意，涉及中央權責部分積極聯繫溝通，能處理的就馬上處理，不能處理的當面回應並協調，找出最佳解決方式。

古庄里長葉秋蓮提議將雙灣自行車道海濱路線延伸。圖／新北民政局提供
古庄里長葉秋蓮提議將雙灣自行車道海濱路線延伸。圖／新北民政局提供
新北市長侯友宜近日積極舉辦行動治理座談會，今日到三芝區與里長們座談。記者劉懿萱／翻攝
新北市長侯友宜近日積極舉辦行動治理座談會，今日到三芝區與里長們座談。記者劉懿萱／翻攝
錫板里長陳燕國建議，在海灣公園增設停車場、設置農漁銷售中心及露營區、新增遊憩設施、闢建跨河橋梁及自行車道等，以發展區內觀光。圖／新北民政局提供
錫板里長陳燕國建議，在海灣公園增設停車場、設置農漁銷售中心及露營區、新增遊憩設施、闢建跨河橋梁及自行車道等，以發展區內觀光。圖／新北民政局提供

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