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新莊這學校缺體育館 家長怒教育資源不公

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
日前新莊區議員參選人林秉宥與教育局到現場會勘，林秉宥認為可將目前風雨操場改為立體體育館，結合聯外出口成為多用途館場。圖／林秉宥提供
日前新莊區議員參選人林秉宥與教育局到現場會勘，林秉宥認為可將目前風雨操場改為立體體育館，結合聯外出口成為多用途館場。圖／林秉宥提供

新北市新莊區福營國中歷史悠久，但校內卻沒有體育館，家長認為教育資源不公平，日前新莊區議員參選人林秉宥與教育局到現場會勘，林秉宥認為可將目前風雨操場改為立體體育館，結合聯外出口成為多用途館場，教育局則回應風雨操場年限未到，暫無拆除改建計畫。

新北市提倡均衡城鄉教育資源，過往透過巡迴表演、線上學習等各種方式，希望縮短城鄉差距，給每個學生享有相同的教學品質，不過有40年歷史的新莊福營國中，從創校初期14個班級增至100多班，校園面積達2.6公頃，但校內卻沒有體育館，引發家長不滿。

學生家長批評，新莊被稱為新北副都心，位在其中的福營國中卻沒有體育館，歷史悠久卻未受到教育局重視，認為應比照其他學校一樣設置體育館，提供學生公平學習環境。

新莊區議員參選人林秉宥表示，鄰近的新泰、頭前、新莊三所國中都有體育館，但創校40年福營國中卻沒有體育館提供學生使用，導致下雨或天候不佳時學生就不能運動，希望教育局做好教育資源分配，不要讓福營國中學生變成資源孤兒。

新北市教育局對此表示，該校風雨操場於101年興建完成，依財產管理相關規定尚未達到可拆除年限，且該場地平日提供學生及市民雨天運動空間使用，目前尚無拆除改建規劃。

新北市新莊區福營國中歷史悠久，但校內卻沒有體育館，家長認為教育資源不公平。圖／林秉宥提供
新北市新莊區福營國中歷史悠久，但校內卻沒有體育館，家長認為教育資源不公平。圖／林秉宥提供

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