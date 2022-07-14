萬安45號演習25日登場 金山協調會核一、核二都加入
北部地區萬安45號防空演習25日下午1時30分至2時展開，金山警分局邀各單位協調，核一、核二廠也都加入，警報發出後實施人、車管制、疏散避難，違反相關管制規定者，依民防法規定可處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。
金山警分局表示，昨天協調會由分局長詹志文主持，計有金山區公所、萬里區公所、石門區公所、第一、二核能發電廠、海洋委員會北部分署、基隆憲兵隊、轄內各級機關學校、消防分隊、加油站、金融機構及協勤民力義警、民防等87個單位參加，會中討論警報發放及人、車交管疏散作為。
金山分局說，民眾可下載內政部警政署I-POLICE應用程式，查詢最近的防空避難處所及演習相關資訊。
詹志文說，演習期間將實施防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練，民眾在演習警報發放後，請遵守警察人員之指揮調度實施疏散避難，切勿以看熱鬧的心態四處遊蕩，拒絕配合實施疏散、避難者，將依民防法處罰。
金山警分局呼籲民眾遵守演習規定，唯有平時準備，提前應變方為上策，民眾也可下載內政部警政署I-POLICE應用程式，查詢最近的防空避難處所及演習相關資訊。
基隆市警局也表示，警報發放後，請配合警察、民防人員指揮，實施人、車管制、疏散避難，各公司行號一律關閉門窗，居家者請關閉門窗、燈火及音響。
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