九份驚現殭屍出沒！老戲院門口1張猙獰照 嚇壞網友：台南跳來的嗎？

南美館殭屍熱潮燒到台北了！位於新北市瑞芳區的九份金礦博物館，12日下午在臉書粉絲專頁發文，「今天旅客分享，殭屍從台南來九份玩了，聽說明天會有六個殭屍聚會，在竪崎路等待大家」，並附上一張殭屍出沒照，以復古的昇平戲院當成背景，配上昏黃的燈光，讓網友嚇一跳表示「怕爆」、「這比台南的看起來恐怖」。

粉絲專頁「九份金礦博物館真的沒有大金塊只有老礦工的真心」連續兩天發文介紹即將登場的「九份鬼怪傳說特展」，展期從7月15日開始直到年底，地點在昇平戲院旁竪崎路35號。小編還補充「九份真的太有趣了，要再次強調這是一座充滿機會跟可能的礦山啊」，馬上吸引網友在底下留言，「為什麼會有」、「從台南跳來的嗎 」、「他會一直在戲院門口嗎？」。

館方表示，屆時會有6隻殭屍與大家見面，目前粉專貼出的那一隻「是來拍宣傳照片的」，也提醒有興趣看展的網友們，「可以把大蒜、符咒、桃木劍，還有正英師傅帶好」、「聽說門票是平安符，憑券可以兌換孟婆湯欸」。

消息曝光後，不少網友敲碗表示「殭屍來了」、「嚇死自己」、「等月底鬼門開」、「我覺得戲院可以播電影『暫時停止呼吸』」、「這更可怕」、「人一定爆多」、「這恐怖的感覺只有親眼看到才會知道哈哈哈」、「有人想過，殭屍雙腿的肌耐力到底多強嗎？可以一直跳一直跳，如果代表國家隊去打排球如何呢？」。而就在稍早（13日）晚間，館方也開直播公告粉絲們「大家敲碗的直播來啦」。