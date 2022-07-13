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北市府恢復敬老金 黃珊珊：明年才發無選舉考量

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市今下午舉行記者會，公布恢復發放重陽敬老金。記者潘才鉉／攝影
台北市今下午舉行記者會，公布恢復發放重陽敬老金。記者潘才鉉／攝影

北市針對重陽敬老金函告無效，今下午舉行記者會，公布恢復發放重陽敬老金，台北市副市長黃珊珊表示，北市府要依法行政，這是政府責任，但她也提到尊重長輩不是用一次性發放，增加老人福利這才是重點。並說，如果是選舉考慮，舉債來發就好。

媒體問及怎麼看恢復發放敬老金？黃珊珊表示，北市府要依法行政，這是政府責任 ，她個人看法在她議員時有對外說過，尊重長輩不是用一次性發放，應該要創建更好的環境，增加老人福利這才是重點，若是沒有財政紀律就發放是創造更多債務，這點不是對老人尊重。

由於今年編預算，明年才會發放沒有選舉考量？黃珊珊表示，如果要選舉考量，今年發放最簡單、最有利，但北市仍強調財政紀律，才是政府需要堅持的價值，六都中其他的縣市，有三個縣市都是負債，每年於餘絀入不敷出。

黃珊珊表示，因此，這不是個人喜不喜歡，而是維持政府持續運作，如果是選舉考慮，不用算這麼辛苦，舉債來發就好，「但這不是我們會選的價值」。

不願意一次性補助，是否會有來自基層和民眾壓力？黃珊珊表示，各種福利設施都是一樣是資源分配，因為北市7年還債570億，把債息29億降到4億，7年省下140億債息，如今財務穩定，債息壓力減緩，抽10%來發敬老金，才能在財政紀律情況下，兼顧城市正常運作找到財源。北市109年餘絀89.79億、110年暫估餘絀34.7億，如果要做一個社會福利沒有相關財源，不是舉債就是花老本。

北市 黃珊珊

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