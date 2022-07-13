平溪養蜂助農創三贏 讓長者有滿滿成就感

新北市平溪區在平溪青山綠水合作社與平溪區農會相互合作下，開始生產蜂蜜，蜂農選用的是土蜂，採自然野放的農法，目前在東勢里就有上百箱蜂箱，產出來的蜜口感醇厚，除了養蜜峰增加產值外，同時也愛護環境跟蜜峰共存，更讓長輩不用花太多勞動力，可以賺取收入，有滿滿成就感。

已退休的平溪區農會前總幹事吳清龍就是養蜂班的幕後推手，他有感於平溪現在老人越來越多，都是退休回來的，或是在地居民，年輕人在外地居多，所以老人再找一個工作或是有興趣的產業轉化為收入，似乎是人生最好的規劃，目前林下產業正夯，所以就順勢推行養蜂班，讓老人家不用花太多勞動力，卻可以賺取收入，也能讓環境永續共存，推行下來逐漸看到成效。

平溪青山綠水合作社執行長高銓興說，推出養蜂班讓在地長者來一起養蜂，並學習自然野放，讓長者可以走出家門，藉由養蜂可以動動筋骨，蜂蜜賣出也可以獲得收入，讓長者很有成就感，另外合作社的蜜珍貴在於採收峰蜜的時間沒有那麼多，除了養蜜峰要增加產值外，我們也要愛護環境跟蜜峰共存，創造三贏的價值。